مدرب منتخب مصر يرد على مزاعم خلافه مع محمد صلاح

نفى المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن وجود أي مشاكل داخل الفريق، خلال مؤتمر صحفي مكرس لمباراة "الفراعنة" ضد بوركينا فاسو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت تقارير صحفية زعمت وجود خلاف بين المدرب حسام حسن، وقائد منتخب "الفراعنة" محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، قبل أن يتم نفي ذلك من المسؤولين الرياضيين وحسام حسن.

وقال حسام حسن لوسائل الإعلام: "هذه الفترة من أحسن الفترات التي شفتها من حيث سلوك اللاعبين، في إصرار وروح وطنية، اللاعبون يرغبون بعمل حاجة للبلد والجماهير ثم لنفسهم، يعملون بشكل احترافي جدا، كل اللاعبين سواء داخل مصر أو خارجه، على رأسهم صلاح وتريزيغيه ومصطفى محمد وغيرهم".

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وأضاف: "أنا شايف أنه كان في تخيلات، كان في ناس تحاول تزرع بعقول الجمهور المصري، المحب لبلده وللاعبين، إن في مشكلة، من الطبيعي أن يكون نجم كبير (صلاح) متواجد مع زملائه، وأن يكون هناك كادر فني محب لبلده ويحترم لاعبيه، على رأسهم كل من يرفع رأس مصر عاليا، كل التخيلات التي كانت موجودة في الأذهان ليس لها وجود في الواقع، وقد أخذت الكثير من وقتنا، تعبنا الناس كثير، وتعبنا الجمهور مع حاجة غير صحيحة".

وتابع المدرب المصري، البالغ من العمر 57 عاما: "سعيد بقيادة محمد صلاح للفريق، لديه خبرات كبيرة، واللاعبون يحبونه، هناك حب واحترام للاعبي كبار السن في الفريق، أنا سعيد بوجود صلاح والمجموعة كلها".

وأوضح حسام حسن: "صلاح رجل ملتزم جدا ومميز، إن شاء الله سوف يظهر في الملعب، وكما قال المدير الإداري، إبراهيم حسن، إن شاء الله نشوف صلاح بالشكل الذي اعتدنا عليه، لديه الإصرار أن يعمل حاجة مع زملائه".

المصدر: وسائل إعلام