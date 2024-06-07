شاهد.. تفاعل الجماهير المصرية في المدرجات مع رقصة لمحمد صلاح

حرص النجم المصري محمد صلاح، على الاحتفال مع الجماهير في المدرجات بفوز منتخب "الفراعنة" على ضيفه البوركيني (2-1) مساء أمس الجمعة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتداول مستخدمو منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمحمد صلاح وهو يحيي الجماهير الحاشدة في المدرجات، التي تفاعلت مع رقصة قدمها "الفرعون" المصري.

حصريًا🔥🔥 محمد صلاح يرقص مع جمهور منتخب مصر بعد الفوز على بوركينا فاسو😂😂 pic.twitter.com/uq1p8yfROT — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 6, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وصنع محمد صلاح هدفي منتخب بلاده بتمريرتين حاسمتين مررهما لزميله المهاجم محمود تريزيغيه، في الدقيقتين (3 و8) من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT