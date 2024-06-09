مصر في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى غينيا بيساو.. موعد المباراة والتشكيلة والقنوات الناقلة

يحل المنتخب المصري ضيفا على منتخب غينيا بيساو مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كاس العالم لكرة القدم 2026.

وسيدير الحكم السوداني على إسماعيل مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، الذي من المقر أن يطلق صفارة البداية في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش والسابعة مساء بتوقيت مصر.

ويسعى منتخب "الفراعنة" إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في المباراة الرابعة على التوالي، بعد فوزه على ضيفه منتخب بوركينا فاسو (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس الماضي، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويتصدر منتخب مصر قائمة المجموعة الأولى (A) بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

بينما يشغل منتخب غينيا بيساو مركز الوصافة على سلم الترتيب برصيد خمس نقاط.

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وفي ما يلي ترتيب المجموعة الأولي:

1- مصر برصيد - 9 نقاط

2- غينيا بيساو - 5 نقاط

3- بوركينا فاسو - 4 نقاط

4- سيراليون - 4 نقاط

5- إثيوبيا - نقطة واحدة

6- جيبوتي من دون نقاط.

وسيتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لمنتخب "الفراعنة" حسام حسن هذه المباراة بالتشكيل الأساسية التالية:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيغيه.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو:

يمكن متابعة المباراة على قناة "أون تايم سبورت - ontime sports" المصرية المفتوحة.

كما يمكن مشاهدتها عبر شبكة قنوات "beIN Sports".

كما تملك شبكة "SSC" السعودية أيضا، حق نقل الكثير من مباريات تصفيات كأس العالم عن القارة الإفريقية، بما فيها هذه المباراة المرتقبة عبر قناتي "SSC1 HD و SSC5 HD".

المصدر: RT + وسائل إعلام