صور لعائلة حسام حسن مع محمد صلاح في معسكر منتخب مصر.. تخطف الأضواء

تداول بعض مستخدمي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لقطات من لقاء بعض أفراد عائلة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مع قائده محمد صلاح، على هامش معسكر "الفراعنة".

وحرص بعض من أفراد عائلة المدرب، البالغ من العمر 57 عاما، على التواجد في مقر إقامة الفريق والتقاط صور تذكارية مع صلاح.

عائلة حسام حسن تلتقط صور تذكارية مع صلاح ونجوم المنتخب قبل لقاء غينيا بيساو🇪🇬 pic.twitter.com/eFuPMCGJh6 — جريدة الدستور (@ElDostorEgypt) June 8, 2024

يارا حسام حسن تحتفل رفقة والدها ولاعبي منتخب مصر بالفوز على بوركينا فاسو عبر إنستجرام🇪🇬#المصري_اليوم#20_عاما_في_خدمة_القارئ#20_سنة_مصريpic.twitter.com/TksKF84dAZ — المصري الرياضي (@AlMasrySports) June 8, 2024

وكان حسام حسن قاد محمد صلاح ورفاقه للفوز على منتخب بوركينا فاسو بهدفين لواحد، الخميس الماضي، وضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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ويستعد محمد صلاح وزملاؤه، تحت إشراف حسام حسن، لمواجهة منتخب غينيا بيساو، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على منتخب بوركينا فاسو (2-1) يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.

وكانت تقارير صحفية زعمت بوجود خلاف بين حسام حسن ونجم فريق "الريدز"، قبل أن ينفي المسؤولون الرياضيون في مصر والمدرب ذلك.

المصدر: منصات التواصل