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بالفيديو.. المنتخب التركي للصم يتضامن مع غزة في مباراة ضد أوكرانيا

الرياضة

بالفيديو.. المنتخب التركي للصم يتضامن مع غزة في مباراة ضد أوكرانيا
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أظهر المنتخب التركي للصم دعمه لغزة قبل مواجهة نظيره الأوكراني في نصف نهائي بطولة أوروبا للصم بكرة القدم في نسختها العاشرة أمس الخميس والمقامة على الأراضي التركية.

ودخل لاعبو المنتخب التركي أرض الملعب وهم يرتدون قمصانا كتب عليها "رفح"، كما حملوا لافتة كبيرة مكتوب عليها "نسمع صرخة فلسطين".

وكان الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على رفح في غزة أثار استنكارا عالميا بعد غارة جوية الأحد الماضي أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل عندما اندلع حريق في مخيم في المنطقة الغربية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم 238 على التوالي، والتي تسببت بمقتل 36224 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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وفي عودة لمجريات المباراة، تلقى المنتخب التركي خسارته أمام أوكرانيا 2-0 في الدور نصف النهائي.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى، فازت فرنسا على إيطاليا 3-0 لتتأهل لمواجهة أوكرانيا في نهائي البطولة الأوروبية، وسيلتقي الطرفان على ملعب "ماردان" غدا السبت الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.

فيما ستلعب تركيا ضد إيطاليا في نفس اليوم الساعة 10.30 في مركز "كاليستا" الرياضي ضمن مواجهة الحصول على المركز الثالث.

المصدر: وكالة الأناضول+ RT

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