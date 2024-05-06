بصورة ضخمة للأقصى وأطفال غزة.. ناد تركي يظهر دعمه لفلسطين (فيديو)

نظمت جماهير فريق أنقرة غوجو التركي لكرة القدم، الأسبوع الماضي عرضا ضخما، دعما لفلسطين وتنديدا بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أشهر.

وقبل انطلاق المباراة بين فريقهم وألانيا سبور، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، رفعت جماهير فريق العاصمة صورة عملاقة لدعم فلسطين.

Ankaragücü taraftarları Filistin’e destek amacıyla



“Müslümanlar bir olacak, Zalimler yok olacak” yazılı koreografi çalışması yaptı! pic.twitter.com/b75w0SeD1z — Başkent Medya Spor (@bmedyaspor) May 3, 2024

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وتضمنت الصورة المسجد الأقصى وصورا لأطفال فلسطينيين مضطهدين، وآخرين يرفعون العلم الفلسطيني.

كما تضمنت أيضا عبارتي "سوف يتحد المسلمون، وسيختفي الظالمون"، و"فلسطين حرة"، كما ردد المشجعون التكبير وأطلقوا هتافات منددة بإسرائيل.

المصدر: arabicpost