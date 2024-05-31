لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي يقول إنه يجري "عملية دقيقة" في وسط رفح (فيديو)

أكد الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى أنه يعمل في وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ووصف الهجوم ضد "حماس" هناك بأنه "دقيق ومبني على معلومات استخباراتية".

وقال الجيش إن قوات من كتيبتي الكوماندوز وجفعاتي، العاملة في وسط رفح، "عثرت على منصات إطلاق صواريخ وممرات أنفاق ومخابئ أسلحة تستخدمها حماس".

وفي مناطق أخرى من رفح، بما في ذلك الجزء الشرقي من المدينة وعلى طول ممر فيلادلفيا الذي يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، أفاد الجيش بأن قوات أخرى تابعة للفرقة 162 "عثرت على صواريخ بعيدة المدى وأسلحة ومعدات عسكرية إضافية".

כוחות אוגדה 162 ממשיכים לפעול בצורה ממוקדת ומבוססת מודיעין במרחב רפיח.

לוחמי עוצבת הקומנדו, הפועלים במרכז רפיח יחד עם צק"ח גבעתי, איתרו במרחב משגרי רקטות, פירי מנהרות ואמל"ח של ארגון הטרור חמאס והשמידו מחסן אמצעי לחימה ששימש את חמאס במרחב >> pic.twitter.com/xa0ZTIsOFk — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 31, 2024

وذكر أنه في منطقة رفح أيضا، "قتل عضو في قوة النخبة التابعة لـ"حماس" في غارة بطائرة بدون طيار، مبينا أنه تم تنفيذ ضربات ضد العديد من الأهداف في جميع أنحاء غزة خلال اليوم الماضي، بما في ذلك مستودعات الأسلحة والمباني التي تستخدمها الجماعات المسلحة وخلايا المسلحين".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"