إسرائيل تقول إنها قضت على 300 مقاتل من حماس في رفح

أعلنت إسرائيل الخميس أنها قتلت نحو 300 من مقاتلي حركة حماس منذ بدء عمليتها العسكريّة مطلع مايو في رفح بجنوب قطاع غزة.

وقال المتحدّث باسم الحكومة ديفيد مينسر "قضينا على نحو 300 مسلح في رفح حتى الآن في هذه العملية".

وكان الجيش الإسرائيلي شن عملية برية في رفح في 7 مايو رغم معارضة قوية من المجتمع الدولي القلق على حياة مئات آلاف المدنيين الذين نزحوا إلى هذه المدينة.

وقبل الهجوم على رفح، أحصت الأمم المتحدة ما يصل إلى 1,4 مليون شخص لجأوا إلى تلك المدينة.

ومذاك، فر مليون شخص من المنطقة، وفق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

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وفي وقت سابق الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قصفت أكثر من 50 هدفا في أنحاء قطاع غزّة الأربعاء.

وأضاف أن الجنود عثروا على أسلحة ومتفجرات وفتحات أنفاق في رفح وواجهوا مقاتلين مسلحين في جباليا بشمال غزة.

من ناحية أخرى أعلنت حماس أنها نفذت منذ هجوم إسرائيل على رفح عددا من العمليات النوعية التي تسببت بمقتل وجرح جنود إسرائيليين، وتدمير آليات ودبابات.

المصدر: فرانس برس