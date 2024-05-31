زاهي حواس يصدم الإسرائيليين من مصر عن النبي موسى

تحدث عالم الآثار المصري زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن لوحة في المتحف المصري تسمى "ميريت بتاح" ويقال عنها لوحة إسرائيل.

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ولفت وفقا لوسائل الإعلام المصرية إلى أن عليها نصا لشاعر يمجد في الميريت ويقول أنت أعظم الملوك وفي آخره يذكر أن شعب إسرائيل أبيد وانتهت بذرته.

وأضاف حواس، خلال تصريحات تلفزيوينة: أغلب علماء الآثار فى العصر الحديث قالوا إن كلمة إسرائيل غلط، لكن إذا كانت صح يبقى إذا العبرانيين أتوا لمصر طلعوا امتى؟، مين فرعون الخروج؟، مين سيدنا موسى؟، معندناش فى الآثار أي دليل، ودا ردي على الكلام اللي بتقوله إسرائيل إننى أكذب وأكره إسرائيل.

وكان عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس قد أكد في وقت سابق أنه لا توجد أدلة لتواجد أثري إسرائيلي في مصر، مشيرا إلى أنه لا توجد أي برديات تتحدث عن بني إسرائيل في مصر.

المصدر: القاهرة 24