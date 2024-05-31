الداخلية المصرية تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الكبتاغون (صور)

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر "الكبتاغون"، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 87 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اعتزام عناصر تشكيل عصابي يحملون جنسيات أجنبية متخصصون في تهريب المواد والأقراص المخدرة، محاولة تهريب كمية كبيرة من عقار الكبتاغون المخدر لخارج البلاد.

كما أشارت المعلومات إلى اضطلاع عناصر التشكيل العصابى بإخفاء المخدرات بمخازن سرية داخل أجهزة رفع المياه كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة، حيث قاموا فى سبيل ذلك باستئجار مخزن بمحافظة الشرقية لإخفاء وتجهيز الأقراص المخدرة داخل تلك المعدات.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه "تم ضبط عناصر التشكيل خلال تواجدهم بالمخزن المشار إليه، وبحوزتهم 1.250 مليون قرص مخدر لعقار الكبتاغون ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية".

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (87.500 مليون جنيه تقريبا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية