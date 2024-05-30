مصر.. "سفاح التجمع" يكشف وقائع جديدة أمام المحققين

تواصل السلطات في مصر تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح التجمع" بإنهاء حياة 3 فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.

وكشف مصدر مطلع أن "سفاح التجمع" روى قصصا مختلفة ولا يستقر على عدد من النقاط التي تضمنتها أقواله أمام جهات التحقيق حتى الآن، كما أنه يعترف ببعض الأمور الخاصة بالاتهامات الموجهة إليه ثم ينكرها، إلا أن الأدلة خاصة الفيديوهات التي عثر عليها بحوزته تثبت حدوث الوقائع الثلاث.

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ويجري استكمال التحقيقات مع المتهم كريم الذي من المنتظر في حالة عدم صدور قرار إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة، عرضه على قاضي التجديد يوم 4 يونيو المقبل عقب إنقضاء فترة الحبس الصادر من جهات التحقيق من قبل، والتي كانت 15 يوما.

وأعلنت النيابة العامة المصرية في بيان عن تلقيها إخطارا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.

وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد هويتها والقاتل الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد قتلها وتخلص من جثمانها.

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وأضافت النيابة العامة وأنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبه للوعي ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول.

وأكدت النيابة العامة أنه جار استكمال التحقيقات التي لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى بخلاف الوقائع الثلاث التي أُعلن عنهم.

المصدر: "فيتو"