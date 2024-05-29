 
مباشر

مصر.. هاتف "سفاح التجمع" يفضح المزيد من أسراره

مجتمع

مصر.. هاتف
سفاح التجمع صحبة طليقته وبعض الأصدقاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmq1

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية "سفاح التجمع"، التي باتت تشهد كل يوم تطورات مثيرة أكثر من اليوم السابق.

إقرأ المزيد
مصر..الكشف عن مفاجأة بشأن حساب
مصر..الكشف عن مفاجأة بشأن حساب "سفاح التجمع" على "تيك توك" (فيديو)

وبعد انتشار قضيته، بدأت تظهر تفاصيل كثيرة متعلقة بحياة الشاب كريم، الذي قتل عدة فتيات وألقى بجثثهن في الصحراء بعد تعذيبهن، حيث اكتشف أنه مشهور على منصة "تيك توك" ولديه حساب يتابعه أكثر من 600 ألف متابع، إضافة إلى أنه يقدم محتوى تعليميا باللغة الإنجليزية.

وظهر مؤخرا مقطع فيديو للمتهم صحبة طليقته، وهما يرسمان الوشم على جسديهما. وكان كريم قد ادعى خلال التحقيقات بأن طليقته، وهي بلوغر معروفة تملك مركز تجميل في أرقى أحياء القاهرة، كانت السبب في تحوله إلى قاتل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن التحفظ على بعض الأدلة التي وثقت الاتهامات ضد "سفاح التجمع"، من بينها كاميرات المراقبة التي رصدت تحركات المتهم وعبور بوابة رسوم طريق 30 يونيو، بالإضافة إلى أدوات تعاطي المخدرات والعثور على ملابس أحد الضحايا في مسكنه.

كما تضمنت أدلة إدانة المتهم مقاطع فيديو للمتهم أثناء ارتكاب أفعال جنسية غير مألوفة مع الضحايا، وعثر على مقاطع الفيديو في هاتفه المحمول.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا