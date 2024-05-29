مصر.. هاتف "سفاح التجمع" يفضح المزيد من أسراره

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية "سفاح التجمع"، التي باتت تشهد كل يوم تطورات مثيرة أكثر من اليوم السابق.

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وبعد انتشار قضيته، بدأت تظهر تفاصيل كثيرة متعلقة بحياة الشاب كريم، الذي قتل عدة فتيات وألقى بجثثهن في الصحراء بعد تعذيبهن، حيث اكتشف أنه مشهور على منصة "تيك توك" ولديه حساب يتابعه أكثر من 600 ألف متابع، إضافة إلى أنه يقدم محتوى تعليميا باللغة الإنجليزية.

وظهر مؤخرا مقطع فيديو للمتهم صحبة طليقته، وهما يرسمان الوشم على جسديهما. وكان كريم قد ادعى خلال التحقيقات بأن طليقته، وهي بلوغر معروفة تملك مركز تجميل في أرقى أحياء القاهرة، كانت السبب في تحوله إلى قاتل.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن التحفظ على بعض الأدلة التي وثقت الاتهامات ضد "سفاح التجمع"، من بينها كاميرات المراقبة التي رصدت تحركات المتهم وعبور بوابة رسوم طريق 30 يونيو، بالإضافة إلى أدوات تعاطي المخدرات والعثور على ملابس أحد الضحايا في مسكنه.

كما تضمنت أدلة إدانة المتهم مقاطع فيديو للمتهم أثناء ارتكاب أفعال جنسية غير مألوفة مع الضحايا، وعثر على مقاطع الفيديو في هاتفه المحمول.

وبنات معه في فيديوهاته وإعلان لأوبر 🤔

سفاح التجمع 🫣🤭 pic.twitter.com/oq4oU80hLw — m i s s d i o r🇸🇦 (@missdior456) May 28, 2024

رحمه من ضحايا سفاح التجمع، اللي يقهر انه كان بينقي بنات ضحية فقر ويتيمه ومن وهي طفله بتشتغل ومتمرمطه في الشوارع، البنت عاشت ضحية بيئة صعبه وماتت موته صعبه ربنا يجعل اللي حصلها سبب في غفران خطايها #سفاح_التجمع#HookedonWeb3Masterypic.twitter.com/PQ9DF398c6 — 🤍𝓺𝓪𝓭𝓪𝓻 (@qadar_1) May 28, 2024

#سفاح_التجمع

مصري يحمل الجنسية الأمريكية خريج الجامعة الأمريكية عمل مدرس انجليزي وتم فصله تزوج ثم طلق زوجته بعد ماانجب طفل يبلغ ١٠ سنوات ويعامله بلطف وحنان عمل بالتجارة ثم خسر ثم أصبح بلوجر وصانع محتوي وكسب أموال طائلة من وراء ٨ مليون مغفلين يتابعوه👇 pic.twitter.com/1hB0ByPyUw — د.سلوي السوبي أستاذ قانون جنائي ومحام بالنقض (@Marwalgendi) May 27, 2024

المصدر: وسائل إعلام مصرية