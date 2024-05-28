مصر..الكشف عن مفاجأة بشأن حساب "سفاح التجمع" على "تيك توك" (فيديو)

كشفت التحقيقات في مصر مع الشاب "كريم. م" المعروف بـ"سفاح التجمع" والمتهم بقتل 3 سيدات داخل مجمع سكني شهير في منطقة القطامية، مفاجآت جديدة في القضية.

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وبينت التحقيقات أن المتهم، يقدم محتوى تعليميا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك"، في حساب يحمل اسم "FONIX"، لتعليم اللغة الإنجليزية، وكانت تصل مشاهدات الفيديوهات عبر حسابه لملايين المشاهدات.

في حين أنه كان قد نشر الفيديو الأخير له على حسابه في "تيك توك"، في 23 أبريل الماضي، بعنوان: "كيف يقول الأمريكيون؟"، حيث إنه ظهر وهو يطرح سؤالا ويجيب عنه، على سبيل المثال: "كيف أقول لا تحزن؟ ابتهج، وإذا كان يضايقني، كيف أقول له إني مشغول؟ يومي مزدحم"، باللغة الإنجليزية.

في حين أن حسابه على "تيك توك"، والذي يتابعه نحو 600 ألف حساب، تم إغلاقه اليوم الثلاثاء.

هذا وأقر المتهم خلال التحقيقاتِ، بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن إلى مسكنه، وتعاطي المواد المخدرة، بعدها كان يقوم بإعطائهن عقاقير مذهِبة للوعي، ثم قتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

المصدر: RT