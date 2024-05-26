العثور على فيديوهات مع سيدات أخرى.. تطورات جديدة في قضية "سفاح التجمع"

كشفت التحقيقات في قضية "سفاح التجمع" بمصر عن فيديوهات جديدة للقاتل مع سيدات غير الضحايا الثلاث، وسط شكوك في وجود ضحايا أخريات أقدم المتهم على التخلص منهن بنفس الطريقة.

وأوضحت التحقيقات مع "سفاح التجمع"، أن المتهم لا يتذكر عدد الضحايا الذين قام بقتلهم مما أثار الشكوك حوله، ويعمل رجال البحث الجنائي بفحص ومراجعة كافة البلاغات عن حالات التغيب أو العثور على جثث أخرى تتشابه مع نفس طريقة قتل الـ 3 سيدات الثلاثة (ضحايا السفاح).

وأدلى "سفاح التجمع" باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق المختصة، عقب القبض عليه بإحدى مناطق القاهرة، وقال إنه مدمن لمخدر الآيس أو (الشبو) أو كريستال ميث، وكان يجبر ضحاياه من النساء على تناول المخدرات حتى وفاتهن، مبينا أنه كان يتعرف على الفتيات من خلال الإنترنت والكافيهات والملاهي الليلية، وكانت لديه ممارسات سادية معهن.

كما قال إنه أربعيني، خريج إحدى الجامعات الأمريكية، وكان يعمل مدرسا لكنه ترك العمل، وكان يعمل قبل ضبطه في الأعمال الحرة، وانفصل عن زوجته، بعد إنجابه طفلا منها يبلغ حاليا 10 سنوات.

وأضاف السفاح في أقواله أنه ارتكب أول جريمة قتل له في محافظة الإسماعيلية، والمرة الثانية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وآخر جريمة قتل ارتكبها كانت بحق إحدى السيدات بمحافظة بورسعيد، وهي ما كشفت جرائمه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية