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وسائل إعلام مصرية: القبض على "سفاح التجمع" عقب قتله 3 سيدات

مجتمع

وسائل إعلام مصرية: القبض على
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على قاتل 3 سيدات، والمعروف إعلاميا بـ"سفاح التجمع"، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

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وذكرت شبكة "مصراوي" أن فريقا من نيابة القاهرة الجديدة انتقل إلى شقة بمجمع سكني في منطقة التجمع الخامس، شهد مقتل 3 سيدات على يد شاب.

وحسب "مصراوي"، كشفت التحريات أن المتهم ألقى جثث الضحايا على طريق الإسماعيلية وبورسعيد، فيما أمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت مديريات أمن القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، عملت على ملاحقة "سفاح التجمع" الذي نُسب إليه بداية قتل فتاتين على الأقل داخل مسكنه الذي قدم إليه من محافظة الإسكندرية بأحد المجمعات السكنية الشهيرة في التجمع الخامس، إذ عثر على جثتيهما في مناطق صحراوية، في حين توصلت التحريات الأولية إلى هويته.

كما تحفظ الفريق الأمني المتواجد بمجمع السكني على كاميرات المراقبة في محاولة للكشف عن هوية المترددين على "السفاح".

المصدر: "مصراوي" + "المصري اليوم"

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