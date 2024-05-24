مصر.. شاب ثلاثيني يرتكب جريمة مروعة بحق معلّم بسبب إعطائه "دروسا خصوصية" لزوجته

جريمة مروعة شهدتها مدينة أشمون المصرية تمثلت بإقدام شاب على قتل مدرّس بسلاح أبيض وتركه غارقا في دمه داخل منزله، بسبب إعطائه دروسا خصوصية لزوجته.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين شاب يدعى بلال (35 عاما، فني ديكور) مع زوجته ولاء (طالبة دبلوم تجارة) بعد زواج 5 أشهر، حيث غضبت الأخيرة وتوجهت إلى منزل والدها منذ نحو أسبوعين.

من جهته، قام الشاب الثلاثيني بالذهاب إلى جميع مدرسي زوجته وتحذيرهم بعدم إعطائها دروسا خصوصية، وإلا "سيقوم بقتلهم"، وفق ما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

وبما أن المجني عليه لم يكن يعلم بأن تهديد بلال سيتم تنفيذه حرفيا، فقد تعرض لطعنات نافذة في الرقبة والبطن من قبل الشاب الثلاثيني عقب أن أعطى دروسا للزوجة، ما تسبب في مصرعه.

من جهتها، ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم، فيما تجري التحقيقات في الواقعة بمركز شرطة أشمون، وجرى نقل الجثة إلى الطب الشرعي بمستشفى شبين الكوم.

المصدر: "المصري اليوم"