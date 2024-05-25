مصر.. التحريات تكشف تفاصيل مثيرة عن "سفاح التجمع"

كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل جديدة عن جريمة قتل 3 سيدات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح التجمع".

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وقالت التحريات إن من بين ضحايا المتهم فتاة ليل، وجاري تحديد هوية بقية القتلى، بعد القبض على المتهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم ألقى جثث 3 فتيات على طريق الإسماعيلية، وبورسعيد الصحراوي، بعد تنفيذ جريمته، والتخلص منهم في غرفة معزولة الصوت داخل مجمع شهير بمنطقة التجمع الخامس.

وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات داخل الشقة لتحديد أسماء المترددين عليها، كما طالبت مباحث القاهرة بسرعة استكمال إجراءات الواقعة.

وأكدت التحريات الأولية أن المتهم خريج الجامعة الأمريكية، ويمتلك سيارة فارهة، وهو مصري مزدوج الجنسية، شاب صغير السن ومتعدد العلاقات بالفتيات، ويتردد على الشقة في أوقات متأخرة من الليل.

وأضافت أن المتهم سبق أن طلب من المالك عزل الصوت داخل الشقة، حتى لا يتم إزعاجه، وتبين أنه لجأ لذلك بهدف الانفراد بضحاياه، وبالفحص أيضا تبين أن المتهم كان يقيم خارج البلاد منذ وقت طويل، وعاد إلى مصر منذ شهرين، واستأجر شقة بمنطقة التجمع، ليتردد عليه بعد ذلك فتيات الليل.

وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها الآن للكشف أسباب ارتكاب المتهم جرائمه والتخلص من جثثهن في مناطق مختلفة بين محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، كما جار الآن تحديد هوية بقية الضحايا، وفحص بلاغ التغيب الفتيات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية