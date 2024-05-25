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مصر.. نشر صور "سفاح التجمع" والكشف عن بعض اعترافاته

مجتمع

مصر.. نشر صور
Globallookpress
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نشرت وسائل إعلام مصرية صوراً لمن يعرف بـ"سفاح التجمع"، المتهم بقتل 3 سيدات، في سلسلة جرائم أثارت ضجة كبيرة في البلاد.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالت إنها تعود لـ"سفاح التجمع" الجديد، يظهر فيها بحركات غريبة، وجسده مليء بالوشوم.

مصر.. نشر صور
مصر.. نشر صور
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تفاصيل التحقيقات مع
تفاصيل التحقيقات مع "سفاح التجمع" في مصر

وقد أدلى سفاح التجمع باعترافاته أمام جهات التحقيق، ومنها أنه مدمن على تناول مخدر "الآيس"، وأنه تعرف على ضحاياه من خلال المقاهي والملاهي الليلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 وأشار إلى أنه كانت لديه ممارسات سادية على ضحاياه، تمثلت في إجبارهن على تناول مخدر "الآيس" حتى وفاتهن.

وذكر أنه هرب إلى منطقة عين شمس بالقاهرة، واختبأ في إحدى الحدائق العامة، بعدما علم بملاحقته أمنياً، حتى وصل إليه رجال الأمن العام.

المصدر: "القاهرة 24"

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