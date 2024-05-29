مصر.. قرار جديد من المحكمة بشأن سفاح التجمع ونجله

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد في مصر قرارا بتأييد أمر المنع الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات "سفاح التجمع"، والمتهم بقتل 3 فتيات.

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وتضمن قرار المحكمة ضد سفاح التجمع ونجله عدم التصرف في أموالهما الشخصية أكانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة للمتهم، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق عينية أو شخصية عليها.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أصدرت بيانا يكشف تفاصيل جرائم القاتل المتسلسل المعروف إعلاميا تحت اسم "سفاح التجمع".

وأوضح بيان النيابة أن القضية بدأت الخميس 16 مايو الجاري، بعد تلقيها أخطارا بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى على إحدى طرق محافظة بورسعيد.

وأشار البيان إلى ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصية السيدة وهوية قاتلها.

وأكد بيان النيابة العامة أن سفاح التجمع تعرف على المجني عليها، واصطحبها إلى منزله، حيث قاما بتعاطي المواد المخدرة، قبل أن يقتلها ويتخلص من جثمانها في مكان العثور عليه.

وتابع البيان أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم داخل مسكنه، وتم العثور على السيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذلك هاتفين يستخدمهما.

وأقر المتهم خلال التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه، وتعاطي المواد المخدرة، وبعدها كان يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم قتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

المصدر: RT