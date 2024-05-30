لواء بالجيش الإسرائيلي يستحضر عبارة للمشير طنطاوي عن جيش مصر

استذكر اللواء بالجيش الإسرائيلي غيرشون هاكوهين، حديث اللواء عاموس يدلين المنسق السياسي السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية الذي كان يتمتع بعلاقات واسعة مع المصريين.

إقرأ المزيد

وقال غيرشون هاكوهين في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية: "اللواء عاموس يدلين، في أحد الأيام سأل المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الراحل، عن سبب حاجة مصر لمثل هذه القوة القوية ومثل هذا الأسطول المدرع الضخم والقوات الجوية".

وتابع غيرشون: "كان جواب الجنرال المصري أنه طالما أن إسرائيل قوية، فليس لديها ما تخشاه من اتجاه الجيش المصري".

وبحسب الجنرال الإسرائيلي، فمن أجل الحفاظ على اتفاق السلام مع مصر، من المهم توضيح أن إسرائيل متمسكة بمصالحها.

وسأل مراسل القناة العبرية الجنرال هاكوهين كيف تسير الأمور في محور فيلادلفيا مع العلم أن كشف الأنفاق يشكل إحراجا للحكومة المصرية، وإلى أي مدى يمكن لإسرائيل أن تتحرك في مكان لا يمكن العمل فيه عسكريا.

ورد هاكوهين، قائلا: "هناك بالفعل حساسية تجاه المصريين، ولكن الأمور تم نقلها وتوضيحها في محادثات التنسيق مع المصريين".

وأضاف "في العمليات بالمنطقة لدينا ضباط اتصال يعرفون كيف يتحدثون مع المصريين."

ويذكر أيضا في هذا السياق الجندي المصري الذي أطلق النار وقتلته قوات الجيش الإسرائيلي، وفي نهاية اليوم فهم المصريون هذا أيضا، حتى لو لم يعلنوا فهمهم للحادث، فهذا هو الوضع".

وحلل القائم بأعمال اللواء الجنوبي بالجيش الإسرائيلي هاكوهين تقدم القتال في رفح مشيرا إلى ما أسماه بالنجاح الباهر الذي حققته قوات الجيش الإسرائيلي في هذا القطاع.

ويروي اللواء كوهين: "لقد زرت الفرقة 162 قبل أسبوع، الأمر يدار هناك بطريقة تثير الإعجاب. هذا هو الإنجاز الأول والأهم، وهو أهم من القضاء على كتائب حماس".

وتابع: "في رفح، تم بنجاح التحرك على ما يسمى بمحور فيلادلفيا على طول الحدود مع مصر، حيث تم الكشف عن أنفاق كثيرة نقلت كل ما واجهناه في القتال في قطاع غزة من سيناء وقطعنا كل سبل الاتصال بين العناصر المسلحة مع مصر، فدبابات الجيش الإسرائيلي موجودة في منطقة تل السلطان وعلى اتصال مباشر بشاطئ البحر".

وفيما يتعلق بالقتال نفسه، يضيف هاكوهين: "في القتال في رفح، التي لم يتم احتلالها بعد، حقق الجيش الإسرائيلي، كما هو الحال في جباليا، إنجازات متفوقة في كل نقطة التقاء بالإضافة إلى أهميته العملياتية".

المصدر : القناة السابعة الإسرائيلية