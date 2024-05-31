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انهيار وبكاء رونالدو بعد خسارته لقب كأس ملك السعودية مع النصر (فيديو)

الرياضة

انهيار وبكاء رونالدو بعد خسارته لقب كأس ملك السعودية مع النصر (فيديو)
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انهار قائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذرف الدموع عقب خسارة فريقه أمام غريمه الهلال في نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم.

وأخفق رونالدو مرة جديدة في إحراز أول ألقابه المحلية منذ انضمامه الى نادي النصر مطلع عام 2023، بعد خسارته أمام الهلال بركلات الترجيح 4-5 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل 1-1 يوم الجمعة على أرضية ملعب الجوهرة المشعة.

وأظهرت لقطات الكاميرات رونالدو وهو ينهار وسط أرضية الملعب ويذرف الدموع بعد أن تصدى الحارس المغربي ياسين بونو لركلة حاسمة من مشاري النمر ليمنح اللقب للهلال ويحرم البرتغالي من التتويج بلقبه المحلي الأول.

وسارع أحد أعضاء الجهاز الفني للنصر لمواساة رونالدو وتهدئته فيما كانت الحسرة بادية على محياه.

وسيحاول رونالدو تناسي أحزانه مع النصر عندما يلتحق خلال الأيام القليلة المقبلة بمنتخب بلاده للمشاركة في كأس أوروبا التي تنطلق في ألمانيا في 14 يونيو المقبل.

المصدر: RT

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