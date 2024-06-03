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النصر السعودي يقدم عرضا "خرافيا" للاعب برازيلي

الرياضة

النصر السعودي يقدم عرضا
@AlNassrFC
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كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الاثنين، عن القيمة المالية التي رصدتها إدارة النصر السعودي للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأفاد حساب "ترانسفير نيوز لايف - Transfer News Live" بأن نادي النصر رصد ميزانية تتراوح بين 90 و100 مليون يورو، لضم كاسيميرو، نجم فريق ريال مدريد السابق.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن التعاقد مع كاسيميرو يمثل أولوية بالنسبة للفريق "العالمي"، الذي تحدث مع ممثلي اللاعب البرازيلي من أجل التوصل لاتفاق، في إطار الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت أن نادي النصر، ليس وحده المهتم بالتعاقد مع النجم البرازيلي الدولي، صاحب الـ32 عاما، بل أيضا منافسه الأهلي السعودي.

وشارك كاسيميرو (32 عاما) في 32 مباراة مع فريق مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر"، خلال الموسم المنصرم، وسجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

المصدر: تقارير صحفية 

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