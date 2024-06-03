النصر السعودي يقدم عرضا "خرافيا" للاعب برازيلي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الاثنين، عن القيمة المالية التي رصدتها إدارة النصر السعودي للتعاقد مع البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأفاد حساب "ترانسفير نيوز لايف - Transfer News Live" بأن نادي النصر رصد ميزانية تتراوح بين 90 و100 مليون يورو، لضم كاسيميرو، نجم فريق ريال مدريد السابق.

🚨 Al Nassr are ready to offer around €90-100m to sign Casemiro this summer. 🇸🇦



He is a priority target for the Saudi club and is said to be keen on the move.



(Source: @caughtoffside) pic.twitter.com/3IAbSPVa3P — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 3, 2024

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن التعاقد مع كاسيميرو يمثل أولوية بالنسبة للفريق "العالمي"، الذي تحدث مع ممثلي اللاعب البرازيلي من أجل التوصل لاتفاق، في إطار الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت أن نادي النصر، ليس وحده المهتم بالتعاقد مع النجم البرازيلي الدولي، صاحب الـ32 عاما، بل أيضا منافسه الأهلي السعودي.

وشارك كاسيميرو (32 عاما) في 32 مباراة مع فريق مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر"، خلال الموسم المنصرم، وسجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف.

المصدر: تقارير صحفية