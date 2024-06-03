شاهد.. أكبر فوز في تاريخ الدوري الإماراتي للمحترفين

شهدت الجولة السادسة والعشرين والأخيرة من الدوري الإماراتي "دوري أدنوك للمحترفين" لكرة القدم للموسم (2023-2024)، نتيجة تاريخية غير مسبوقة بالمسابقة في حقبة الاحتراف.

وأمطر نادي شباب الأهلي شباك حتا بعشرة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن الجولة الـ26 لدوري أدنوك للمحترفين.

في نتيجة تاريخية في دورينا.. نادي شباب الأهلي يفوز على ضيفه نادي حتا بنتيجة 10-0 🔴✅



شاهد الأهداف ⚽️📽️#دوري_أدنوك_للمحترفين#شباب_الأهلي_حتاpic.twitter.com/zIO6FGuvlI — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 2, 2024

وأصبح نادي شباب الأهلي أول فريق في تاريخ الدوري الإماراتي، خلال حقبة الاحتراف التي بدأت في الموسم (2008-2009)، يسجل 9 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة.

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وحطم فريق شباب الأهلي الرقم القياسي السابق، الذي كان يملكه نادي الوصل بعد تسجيلهما 8 أهداف في 3 مباريات سابقة.

وكان نادي شباب الأهلي قد فاز على فريق عجمان (8-0) في الموسم (2009-2010) وعلى نادي الفجيرة (8-1) في الموسم (2015-2016)، بينما تغلب فريق الوصل على نادي دبا الفجيرة (8-0) في الموسم (2016-2017).

واحتل نادي شباب الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإماراتي للموسم (2023-2024) لكرة القدم، برصيد 58 نقطة، متأخرا بفارق 9 نقاط عن فريق الوصل الذي حسم تتويجه بلقب بطل الدوري رسميا في وقت سابق، إضافة إلى فوزه بكأس رئيس الدولة.

ورغم ذلك، أصبح شباب الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة خلال الموسم المنصرم، بعد تسجيله 73 هدفا، بفارق 3 أهداف عن الوصل البطل.

المصدر: RT