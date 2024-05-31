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أوربان يدافع عن ترامب بعد صدور حكم الإدانة ضده

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أوربان يدافع عن ترامب بعد صدور حكم الإدانة ضده
Sputnik
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لجأ رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى وسيلة التواصل الاجتماعي X لدعم دونالد ترامب بعد أن أدانته هيئة المحلفين بتهمة تزوير سجلات الأعمال.

ووصف رئيس الوزراء الهنغاري، الرئيس الأمريكي السابق، بأنه رجل شريف وحثه على مواصلة معركته.

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وقال أوربان: "أعرف الرئيس دونالد ترامب كرجل شريف... ليقم الناس بإصدار حكمهم في نوفمبر (أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية). عليك الاستمرار في الكفاح يا سيدي الرئيس".

وأشار رئيس الوزراء الهنغاري إلى أن ترامب، كرئيس، كان يضع دائما أمريكا في المقام الأول، واكتسب الاحترام في جميع أنحاء العالم واستخدم هذا الاحترام لتحقيق السلام.

في وقت سابق، أدانت هيئة محلفين في نيويورك، الرئيس السابق ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية. وحدد القاضي يوم 11 يوليو موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

وبذلك يصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

المصدر: نوفوستي

 

 

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