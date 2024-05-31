بيسكوف تعليقا على الاتهامات الموجهة لترامب: ثمة محاولة للقضاء على المنافسين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الاتهامات ضد دونالد ترامب تبدو وكأنها محاولات من جانب السلطات الأمريكية الحالية للقضاء على خصومها السياسيين بأي وسيلة.

وأضاف ممثل الكرملين: "نحن لا يعجبنا أن يعلق البعض من الخارج على قرارات محاكمنا، ونحن بدورنا نحاول أيضا عدم التعليق على أي قرارات قضائية في الدول الأخرى وكذلك هو الحال في موضوع ترامب. نعلم أنه لم يتم بعد إعلان قرار المحكمة. ولكن إذا تحدثنا عن ترامب بشكل عام، فمن الواضح أنه يتم بالفعل القضاء على المنافسين السياسيين هناك بكل الوسائل القانونية وغير القانونية الممكنة. هذا يبدو واضحا تماما".

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ويرى بيسكوف أن هذا الأمر بات واضحا للجميع بالعين المجردة.

يوم أمس 30 مايو، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية. وحدد القاضي يوم 11 يوليو موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

وتأتي هذه الإدانة قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها ترامب للعودة إلى البيت الأبيض.

المصدر: تاس