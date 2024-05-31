نائب رئيسة وزراء إيطاليا يشبه محاكمة ترامب بمحاكمة برلسكوني

وصف نائب رئيسة وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني، محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنها سياسية وشبهها بالملاحقة القضائية لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.

وقال سالفيني: "أراقب بكل احترام ما يحدث في بلدان أخرى مقارنة بإيطاليا ولا أصدر أحكاما. ومما قرأته، فهذه عملية سياسية، مثل العديد من العمليات الأخرى التي حدثت في إيطاليا في السنوات الأخيرة: على سبيل المثال عملية ملاحقة برلسكوني قضائيا قبل عقود".

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ويشار إلى أنه تم رفع عدد كبير من القضايا الجنائية ضد برلسكوني، بتهم الفساد والتمويل السري للأحزاب السياسية وتزوير المستندات المالية المتعلقة بشركاته العديدة. وكانت المحاكمات الأكثر شهرة هي قضايا رشوة الشهود بعد الفضيحة التي أحاطت بالحفلات الماجنة في فيلته.

في وقت سابق، أدانت هيئة محلفين في نيويورك، الرئيس السابق ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال خلافا للقانون لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية. وحدد القاضي يوم 11 يوليو موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.

وبذلك يصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.

المصدر: نوفوستي