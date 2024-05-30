أسير إسرائيلي يشكر "سرايا القدس" ويوجه اتهامات خطيرة لنتنياهو وحكومته (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، مقطع فيديو للأسير الإسرائيلي في غزة ألكسندر توربانوف، يقول فيه إن "الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تدفع الثمن لنعود أحياء، بل يريدون أن نعود جثثا".

وقال ألكسندر توربانوف في الفيديو:" أنا بخير، على الرغم من أن الجيش وسلاح الجو حاول قتلي عدة مرات.. شكرا لسرايا القدس على الاهتمام بحياتي".

وأوضح الأسير الإسرائيلي أنه "سيقول الحقيقة"، قائلا: "حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمستوى الأمني يكذبون عليكم، قالوا لكم إنهم يعملون على استعادتنا عبر الضغط العسكري، ولكن عمليا يبحثون عنا لقتلنا، هم لا يريدون أن يدفعوا الثمن لنعود أحياء، يريدون أن نعود جثثا.. إنه سعر رخيص ومفضل لديهم".

ووجه الأسير طلبا لكل "المتظاهرين بالضغط على حكومة نتنياهو".

وأضاف: "الحكومة التي لا تقدر حياة مواطنيها لا تستحق أن تستمر.. إفعلوا كل شيء من أجل قيام حكومة جديدة".

يذكر أن الأسير ألكسندر توربانوف(30 عاما) مواطن روسي إسرائيلي مزدوج الجنسية. كان قد جرى أسره في قطاع غزة مع والدته وجدته وصديقته من قرية نير عوز في السابع من أكتوبر إلا أنه تم الإفراج عنهن.

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المصدر: RT