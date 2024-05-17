الصحف الغربية تعلق على زيارة بوتين إلى الصين

أثارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اهتمام وسائل الإعلام الغربية التي قامت بالتعليق على الزيارة التي استغرقت يومين وتم خلالها توقيع بيان لتعميق الشراكة الشاملة.

وفيما يلي نستعرض جولة على بعض الصحف التي تحدثت عن الزيارة.

صحيفة "التايمز" البريطانية

في مقال تحت عنوان "بوتين يزور الصين لتعزيز التحالف المناهض للولايات المتحدة"، أشارت إلى أن "زعيمي روسيا والصين عززا تحالفهما المناهض للولايات المتحدة في أول زيارة دولة لبوتين خلال ولايته الخامسة الجديدة في منصبه".

ولفتت إلى الزعيمين التقيا 40 مرة على مدى 15 عاما من العلاقات التي بدأت في عام 2009، عندما كان شي لا يزال نائبا لرئيس الصين.

صحيفة "الغارديان" البريطانية

قامت بنقل مباشر عبر موقعها لوقائع الزيارة لحظة بلحظة، وقالت إن "بوتين يزور "موسكو الصغيرة" في الصين بينما يسعى الحلفاء إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية

رأت أن "مما لا شك فيه أن زيارة بوتين للصين ستضيف حيوية للتعاون التجاري الثنائي القائم على الصداقة بين البلدين".

صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية

اعتبرت أن زيارة الدولة التي قام بها فلاديمير بوتين إلى الصين كانت بمثابة توبيخ واضح للولايات المتحدة بعد أن حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشهر الماضي الصين على التخلي عن دعمها للحرب الروسية في أوكرانيا.

صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية

كتبت: "بوتين الروسي وشي الصيني يحتفلان بمعارضة النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة"، معتبرة أن "الزعيمين على خلاف مع النظام الديمقراطي الليبرالي على جبهات متعددة: الحكومات الغربية تمارس الضغط على روسيا لإنهاء غزوها لأوكرانيا - وعلى بكين التوقف عن دعم الحرب، دبلوماسيا وماديا - في حين يتم اتهام الصين بانتهاكات غير عادلة. الممارسات التجارية التي تزعزع النظام الاقتصادي العالمي".

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية

قالت في مقال تحت عنوان: "زيارة بوتين للصين تسلط الضوء على العلاقات العسكرية التي تثير قلق الغرب"، إنه "في حين أن الصين وروسيا ليسا حليفين رسميين ملتزمين بالدفاع عن بعضهما البعض بالدعم العسكري، فقد عملت قواتهما المسلحة معا بشكل أوثق في السنوات الأخيرة. وأجرت قواتهما الجوية والبحرية مناورات عسكرية مشتركة".

المصدر: RT