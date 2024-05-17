بوتين: تحالف روسيا والصين في قطاع الطاقة سيتعزز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التحالف الاستراتيجي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، والذي أصبح سندا موثوقا لسوق الطاقة العالمية بأكمله، سيستمر الطرفان في تعزيزه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس الروسي خلال مشاركته في مراسم افتتاح النسخة الثامنة لمعرض "إكسبو" الروسي الصيني والمنتدى الروسي الصيني الرابع للتعاون بين الأقاليم بمدينة هاربن في شمال الصين اليوم الجمعة.

وقال بوتين إن "الشراكة الروسية الصينية التي لا تنفصم، تساهم بشكل مباشر في نمو اقتصادي البلدين، وتضمن بشكل موثوق أمن الطاقة، وتحفز إنشاء صناعات جديدة ووظائف ذات رواتب عالية، وتحسن رفاهية وجودة حياة مواطنينا".

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وأكد بوتين في كلمته أن روسيا مستعدة وقادرة على تزويد الاقتصاد الصيني والشركات والمدن والبلدات الصينية بالطاقة الصديقة للبيئة والضوء والحرارة بشكل موثوق وبأسعار معقولة.

وشدد بوتين على أهمية تعميق التعاون الثنائي في مجال التكنولوجيا العالية والابتكار، وضرورة الجمع بين الطاقات العلمية والبحثية للبلدين، من أجل تمكينهما من تولي مواقع قيادية بثقة وزيادة القدرة التنافسية لروسيا والصين في اقتصاد عالم الغد.

وأشار بوتين إلى أن "روسيا لا ترحب بنية الشركات الصينية لتوطين الإنتاج على أراضينا فحسب، بال وأنها على استعداد لمنح المستثمرين من الصين مزايا اقتصادية والوصول إلى القاعدة التكنولوجية الروسية الفريدة والكوادر ذات المؤهلات العالية.

وذكر بوتين أن روسيا تعمل على زيادة إمدادات المنتجات الزراعية إلى الصين وتعتزم توسيع التعاون في هذا المجال، بينما تعمل موسكو وبكين معا على تنويع التجارة الثنائية وتحفيز التغييرات في هيكلها.

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله بأن الفعاليات العديدة لمعرض "إكسبو" في هاربين ستتيح للمشاركين الروس والصينيين فرصة التعرف على الإمكانات الاقتصادية الهائلة للبلدين، وإيجاد فرص جديدة للشراكات التجارية وجذب الاستثمارات وتبادل التقنيات والتوصل إلى المشاريع المشتركة والاتفاقيات التي ستحظى بالدعم الكامل من حكومتي البلدين.

وذكر بوتين أن وفودا من 25 منطقة روسية تشارك في الفعاليات الحالية في هاربين، ولدى الكثير منهم مقترحات جاهزة لمشاريع مشتركة مع الصين، مشيرا على سبيل المثال إلى أن مقاطعة كالوغا عازمة على تطوير التعاون في قطاع السيارات وإنشاء مجموعة كاملة من إنتاج مواد البناء.

وأضاف بوتين أن هناك إمكانات كبيرة لتطوير التعاون بين مناطق الشرق الأقصى الروسي وشمال شرق الصين، مشيرا إلى استمرار الجهود لتقليص الوقت اللازم لتفتيش البضائع ووسائل النقل في المعابر الحدودية.

ويقوم الرئيس الروسي بزيارة دولة إلى الصين تستغرق يومين، وعقد الخميس محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، ووقع الزعيمان على وثيقة بشأن تعميق الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي.

المصدر: RT