بوتين: التجارة بين روسيا والصين عصية على تأثير دول ثالثة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا والصين ليست تنافسية وليست موجهة ضد أحد، مشددا على أن التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين تتمتع بحماية موثوقة.

وأشار بوتين، خلال مباحثات عقدها مع نظيره الصيني شي جين بينغ، إلى أن الجزء الأكبر (90%) من التعاملات التجارية الروسية الصينية يتم بالعملات الوطنية الروبل واليوان ما يضمن حمايتها من التأثير السلبي من دول ثالثة ومن الاتجاهات السلبية في أسواق العملات العالمية.

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وأضاف أن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين أصبح أسهلا بعد أن تم اعتماد العملات الوطنية في التعاملات بالوقت المناسب، ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز الاتصالات بين البنوك واستخدام أنظمة الدفع الوطنية لخدمة الأنشطة الاقتصادية في البلدين.

ورحب الرئيس الروسي بتوسع شركات صناعة السيارات ومصنعي الأجهزة المنزلية من الصين في السوق الروسية.

وفي ختام مباحثات استمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة والتي عقدت في بكين اليوم وقع الرئيسان الروسي والصيني على بيان حول تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.

المصدر: RT