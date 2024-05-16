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أبرز الوثائق الموقعة بين موسكو وبكين بعد مباحثات بوتين وشي

مال وأعمال

أبرز الوثائق الموقعة بين موسكو وبكين بعد مباحثات بوتين وشي
Sputnik
الرئيسان الروسي والصيني
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وقعت روسيا والصين، اليوم الخميس، عشر وثائق لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي وذلك بعد المباحثات بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

وفيما يلي أبرز الوثائق الموقعة:

- مذكرة حول تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والإنشاءات الهندسية.

- بروتوكولات بشأن متطلبات لحوم البقر المصدرة من الصين إلى روسيا.

- اتفاقية حول تبادل المعلومات والتعاون.

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- خطة عمل مشتركة لتنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الحماية الترابية.

- مذكرة حول عقد منتدى على مستوى الخبراء لدول مجموعة "بريكس". 

- مذكرة تعاون في المجال الإعلامي.

- الاتفاق على إنشاء محمية عابرة للحدود "أرض القطط الكبيرة".

- مذكرة تعاون بين اللجنة الصينية لترويج التجارة الدولية والمنظمة العامة "بيزنس روسيا".

المصدر: RT

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