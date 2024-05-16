أبرز الوثائق الموقعة بين موسكو وبكين بعد مباحثات بوتين وشي
وقعت روسيا والصين، اليوم الخميس، عشر وثائق لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي وذلك بعد المباحثات بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.
وفيما يلي أبرز الوثائق الموقعة:
- مذكرة حول تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والإنشاءات الهندسية.
- بروتوكولات بشأن متطلبات لحوم البقر المصدرة من الصين إلى روسيا.
- اتفاقية حول تبادل المعلومات والتعاون.
- خطة عمل مشتركة لتنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الحماية الترابية.
- مذكرة حول عقد منتدى على مستوى الخبراء لدول مجموعة "بريكس".
- مذكرة تعاون في المجال الإعلامي.
- الاتفاق على إنشاء محمية عابرة للحدود "أرض القطط الكبيرة".
- مذكرة تعاون بين اللجنة الصينية لترويج التجارة الدولية والمنظمة العامة "بيزنس روسيا".
المصدر: RT