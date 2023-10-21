أعرب المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر عن تأييده لتشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".

وقال شرودر: "سيكون هذا منطقيا من وجهة نظر السعر. يمكن إصلاح خطي الأنابيب (السيل الشمالي1-2)".

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وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة هي من فجرت خطوط أنابيب الغاز، أجاب شرودر أنه لا يعرف ذلك.

وأضاف: "هناك تلميح واحد فقط: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للمستشار الألماني أولاف شولتس في بداية عام 2022 إنه لا يمكن تشغيل "السيل الشمالي" إذا هاجمت روسيا أوكرانيا. ويمكن للجميع استخلاص استنتاجاتهم الخاصة من هذا".

ولم يتم التصديق على خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" من قبل الجانب الألماني، لذلك لا يمكن استخدامه.

وتعرض شرودر لانتقادات حادة في ألمانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بسبب الحفاظ على اتصالاته مع روسيا. وتم حرمانه من بعض الامتيازات الممنوحة له.

المصدر: تاس