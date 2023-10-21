أكد المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، لصحيفة Berliner Zeitung، خلال تعليقه على خطة افتراضية لحل النزاع الأوكراني، أن شبه جزيرة القرم جزء من التاريخ الروسي.

وقال شرودر: "القرم، منذ متى كان القرم روسيا؟ بالنسبة لروسيا، شبه جزيرة القرم ليس مجرد منطقة، بل جزء من تاريخها".

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وأشار إلى أنه لا ينبغي لأوكرانيا أيضا أن تحاول أن تصبح عضوا في "الناتو"، وخاصة أن كييف ليست قادرة بعد على استيفاء شروط الانضمام إلى الحلف.

وأضاف: "أوكرانيا تحتاج أيضا إلى ضمانات أمنية. ويجب على مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا تقديمها".

وتعرض شرودر لانتقادات حادة في ألمانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بسبب الحفاظ على اتصالاته مع روسيا. وتم حرمانه من بعض الامتيازات الممنوحة له.

المصدر: نوفوستي