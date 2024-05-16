مدفيديف يصف زيارة زيلينسكي إلى خاركوف بالـ"الوداعية" ويرفقها بصورة "إعدام موسوليني"

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه يمكن اعتبار زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى مقاطعة خاركوف بمثابة الوداع.

وكتب مدفيديف على منصة "فكونتاكتي" الاجتماعية: "زار زيلينسكي خاركوف. خطوة قوية. زيارة وداعية. هل ألقى عملة معدنية في الماء؟ أم أنه يريد الأمر بهذه الطريقة؟".

وأرفق المنشور بصورة تصور إعدام موسوليني.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن زيلينسكي زار خاركوف وعقد اجتماعا لمقر القائد الأعلى للقوات الأوكرانية في المقاطعة.

وصرح الرئيس الأوكراني في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، إن أوكرانيا قد تخسر خاركوف إذا لم تتسلم منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت".

كما اعترف مسؤولون أوكرانيون بأن الوضع بالقرب من خاركوف بات جديا، لكنهم زعموا بأنه لا يوجد مؤشر على استسلام المدينة.

المصدر: RT