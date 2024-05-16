قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية الأمريكية، إن أوكرانيا قد تخسر خاركوف إذا لم تتسلم منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت.

وزعم زيلينسكي: "نحن نحتاج لمنظومتي باتريوت. إذا حصلنا على هاتين المنظومتين، فلن تتمكن روسيا من احتلال خاركوف".

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خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 14 مايو، طلب زيلينسكي، تسليم أوكرانيا منظومتي دفاع جوي صاروخية من طراز باتريوت لحماية خاركوف، لكن الوزير الأمريكي لم يقدم له الجواب القاطع الشافي.

وأضاف زيلينسكي: "الوضع في غاية الجدية، لا يمكننا السماح بخسارة خاركوف".

قبل ذلك، وصف زيلينسكي وضع قواته في منطقة خاركوف، وخاصة في فولتشانسك، بأنه صعب للغاية، واشار إلى أن الوضع الصعب بنفس القدر بالنسبة للجيش الأوكراني قد تطور على 5 محاور أخرى.

في وقت سابق، اعترف مسؤولون أوكرانيون بأن الوضع بالقرب من خاركوف بات جديا، لكنهم زعموا بأنه لا يوجد تهديد باستسلام المدينة.

في 14 مايو، اعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى "الانتقال إلى مواقع أكثر فائدة" في منطقة مدينة فولشانسك وقرية لوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.

وفي نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة بوغروفاتكا بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على 1360عسكريا، وإسقاط عشرات الصواريخ الغربية أطلقتها قوات كييف خلال الـ 24 ساعة.

المصدر: تاس