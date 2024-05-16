تفاعل كبير مع كلمة هنية بذكرى "النكبة" ومقارنته رفع صورة السنوار في الأمم المتحدة بحدث قديم

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، التي ألقاها بمناسبة ذكرى "النكبة" وتطرقه للحديث عن رفع صورة يحيى السنوار في الأمم المتحدة.

حيث تطرق هنية في كلمته إلى الحديث عن رفع سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، لصورة يحيى السنوار، قائد "حماس".

وقارن هنية بين "قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو برفع خارطة فلسطين على أنها خارطة إسرائيل على المنبر ذاته في الأمم المتحدة قبل "طوفان الأقصى" وأنه بعد "الطوفان" رفع السفير الإسرائيلي صورة السنوار على المنبر ذاته".

وشارك نشطاء السوشيال ميديا المقطع الذي تحدث فيه هنية عن رفع صورة السنوار، على حساباتهم وتفاعلوا مع خطابه بشكل كبير.

🇵🇸 اسماعيل هنية: لكم أن تتخيلوا كيف وقف نتنياهو قبل طوفان الأقصى على منصة الأمم المتحدة رافعا خارطة فلسطين على أنها إسرائيل، ثم يقف الآن مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة على نفس المنصة ليرفع صورة يحيى السنوار، إنها المتغيرات الكبرى! pic.twitter.com/sHmsDa1u7h — شكير بوشعيب 🇵🇸 (@RC14eY5WNLMpb13) May 16, 2024

⭕ هنية: لكم أن تتخيلوا كيف وقف نتنياهو على منصة الأمم المتحدة قبل طوفان الأقصى رافعاً خارطة فلسطين على أنها خارطة إسرائيل وأنه لا وجود لفلسطين ولا لدولة فلسطينية، لكن بعد الطوفان وقف مندوب الكيان على ذات المنصه ليرفع صورة الأخ الحبيب المجاهد أبو إبراهيم يحيى السنوار.#ابو_عبيدةpic.twitter.com/gS0amyKmfm — masRy 🇵🇸✌️ (@elkahtanyy) May 15, 2024

ونشر ناشطون مقاطع أخرى من كلمة رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" وأشادوا بما قاله وعبروا عن مدى إعجابهم بخطابه.

وعلق ناشط: "كلمة القائد إسماعيل هنيه .. كلمة شامله في هذا الوقت يفرض فيها كلمة حماس والفصائل على أرض الواقع .. هي رسالة لإسرائيل وللعالم … أننا نحن الفلسطينيون من يقرر اليوم التالي على أرض فلسطين …لا عربي ولا أجنبي .. ولا أنت أيها النتن …خطاب يتماشى مع إيقاع المقاومة بقوة".

🔁🔁🔁🔁224

🔴🔴🔴🔴🛎️

كلمة القائد إسماعيل هنيه ..



كلمة شامله في هذا الوقت يفرض فيها كلمة حماس والفصائل على أرض الواقع ..

هي رسالة لإسرائيل وللعالم …



أننا نحن الفلسطينيون من يقرر اليوم التالي على أرض فلسطين …لا عربي ولا أجنبي .. ولا أنت أيها النتن …

خطاب يتماشى مع إيقاع… pic.twitter.com/uuubgw6fja — د.أيسر Ayser (@aysardm) May 15, 2024

وقال آخر: "لأول مرة يجد الفلسطينيون قيادة لن تتنازل عن مطالبهم الأساسية، لأن المفاوض هو يحيى السنوار ولأن المفاوض يحمل السلاح رافعا رأسه بعز وكرامة ولايرفع غصن زيتون مطأطأ رأسه لأسياده.. ولأن المفاوض هذه المرة تخرج من مدرسة الإسلام وليس مدرسة أوسلو".

* لأول مرة يجد الفلسطينيون قيادةً لن تتنازل عن مطالبهم الأساسية.

* لأن المفاوض هو يحيى السنوار وليس عباس وعرفات.



* ولأن المفاوض يحمل السلاح رافعا رأسه بعز وكرامة ولايرفع غصن زيتونٍ مطأطأً رأسه لأسياده.



* ولأن المفاوض هذه المرة تخرج من مدرسة الإسلام وليس مدرسة أوسلو. — Osama Abdullah (@smhfr661295) May 15, 2024

وكتب ناشط: "كلمة رئيس دولة قادم بإذن الله".

وعلق أحدهم على كلمة هنية: "حماس وكتائب القسام وجدت لتبقى".

"حماس وكتائب القسام وجدت لتبقى"



كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج "إسماعيل هنية" 🇵🇸 pic.twitter.com/VA3V12cewL — الرادع المغربي 🇲🇦🇵🇸 (@Rd_fas1) May 15, 2024

فيما قال حساب آخر: "اسماعيل هنية رجل بأمه قتل أولاده وأحفاده وكثير من عائلته وما زال صامد وقوي رجل من زمن الصحابة".

#اسماعيل_هنية رجل بأمه

قت،ل أولاده وأحفاده وكثير من عائلته وما زال

صامد وقو،ي رجل من زمن الصحابة

هنية ذكرى النكبة تحل هذا العام وشعبنا يخو،ض معر،كة #طوفان_الأقصی وهي مقدمة لتحرير والأستقلال وزال الاحتلا،ل وده وعد ربي #يوم_النكبة_المشؤومpic.twitter.com/Z8IqrmPACo — مصريه انا🔥🔻 (@Sama______ana) May 15, 2024

ورفع مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد أردان، الجمعة الماضية، صورة يحيى السنوار، داخل أروقة الأمم المتحدة، ومزق ميثاق المنظمة "احتجاجا على تصويت الجمعية العامة لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة".

ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمسك أردان بصورة للسنوار، وقال "أقدم لكم النتيجة المستقبلية لتصويت اليوم، الرئيس يحيى السنوار، المتوقع أن ينتخب رئيسا طاغية لدولة حماس، برعاية الأمم المتحدة، وهو يشعر بعميق الامتنان لكم، مدين لكم أنتم الجمعية العامة".

ردا على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يقضي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بأغلبية ١٤٣ صوتًا،

مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي، جلعاد إردان، يرفع صورة رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار في الأمم المتحدة، قائلا: " أقدم لكم رئيس… pic.twitter.com/CQ06vVHNI6 — خالد وليد الجهني (@KhaledEljuhani) May 10, 2024

وظهر أردان أمام أعضاء الجمعية وبيده نسخة من ميثاق الأمم المتحدة وآلة تقطيع، حيث قام بتقطيع النسخة.

المصدر: RT