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تفاعل كبير مع كلمة هنية بذكرى "النكبة" ومقارنته رفع صورة السنوار في الأمم المتحدة بحدث قديم

أخبار العالم العربي

تفاعل كبير مع كلمة هنية بذكرى
Globallookpress
اسماعيل هنية
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، التي ألقاها بمناسبة ذكرى "النكبة" وتطرقه للحديث عن رفع صورة يحيى السنوار في الأمم المتحدة.

حيث تطرق هنية في كلمته إلى الحديث عن رفع سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، لصورة يحيى السنوار، قائد "حماس".

وقارن هنية بين "قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو برفع خارطة فلسطين على أنها خارطة إسرائيل على المنبر ذاته في الأمم المتحدة قبل "طوفان الأقصى" وأنه بعد "الطوفان" رفع السفير الإسرائيلي صورة السنوار على المنبر ذاته".

وشارك نشطاء السوشيال ميديا المقطع الذي تحدث فيه هنية عن رفع صورة السنوار، على حساباتهم وتفاعلوا مع خطابه بشكل كبير.

ونشر ناشطون مقاطع أخرى من كلمة رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" وأشادوا بما قاله وعبروا عن مدى إعجابهم بخطابه.

وعلق ناشط: "كلمة القائد إسماعيل هنيه .. كلمة شامله في هذا الوقت يفرض فيها كلمة حماس والفصائل على أرض الواقع .. هي رسالة لإسرائيل وللعالم … أننا نحن الفلسطينيون من يقرر اليوم التالي على أرض فلسطين …لا عربي ولا أجنبي .. ولا أنت أيها النتن …خطاب يتماشى مع إيقاع المقاومة بقوة".

وقال آخر: "لأول مرة يجد الفلسطينيون قيادة لن تتنازل عن مطالبهم الأساسية، لأن المفاوض هو يحيى السنوار ولأن المفاوض يحمل السلاح رافعا رأسه بعز وكرامة ولايرفع غصن زيتون مطأطأ رأسه لأسياده.. ولأن المفاوض هذه المرة تخرج من مدرسة الإسلام وليس مدرسة أوسلو".

وكتب ناشط: "كلمة رئيس دولة قادم بإذن الله".

وعلق أحدهم على كلمة هنية: "حماس وكتائب القسام وجدت لتبقى".

فيما قال حساب آخر: "اسماعيل هنية رجل بأمه قتل أولاده وأحفاده وكثير من عائلته وما زال صامد وقوي رجل من زمن الصحابة".

ورفع مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد أردان، الجمعة الماضية، صورة يحيى السنوار، داخل أروقة الأمم المتحدة، ومزق ميثاق المنظمة "احتجاجا على تصويت الجمعية العامة لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة".

ومن على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمسك أردان بصورة للسنوار، وقال "أقدم لكم النتيجة المستقبلية لتصويت اليوم، الرئيس يحيى السنوار، المتوقع أن ينتخب رئيسا طاغية لدولة حماس، برعاية الأمم المتحدة، وهو يشعر بعميق الامتنان لكم، مدين لكم أنتم الجمعية العامة".

وظهر أردان أمام أعضاء الجمعية وبيده نسخة من ميثاق الأمم المتحدة وآلة تقطيع، حيث قام بتقطيع النسخة.

المصدر: RT

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