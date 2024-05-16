نجيب ساويرس يوجه رسالة لشقيقه بعد تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 42 عاما

حرص رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تهنئة شقيقه، ناصف، بتأهل فريقه أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 42 عاما.

وتأهل نادي أستون فيلا، الذي تعود ملكية 55 بالمئة من أسهمه للملياردير المصري ناصف ساويرس، إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2025/2024 بعد ضمان احتلاله المركز الرابع على سلم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ونشر نجيب ساويرس عبر حسابه على منصة "إكس" صورة لمدرب أستون فيلا، الإسباني أوناي إيمري وأرفقها بتعليق: "تهانينا لأخي ناصف على العمل الرائع، فخور بتأهل أستون فيلا، وهو نادي مملوك لمصر، إلى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "في غضون خمسة أعوام.. من دوري الدرجة الأولى (الثانية عمليا) إلى دوري أبطال أوروبا" في إشارة إلى تطور أستون فيلا بشكل كبير منذ استحواذ ناصف ساويرس على نسبة مهمة فيه في العام 2018.

ويحتل أستون فيلا حاليا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، ويتقدم بفارق خمس نقاط عن توتنهام الخامس، ولن يتمكن الأخير من اللحاق به في ظل تبقي جولة واحدة على نهاية الدوري الإنجليزي.

المصدر: RT