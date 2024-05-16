وقف بيع تذاكر مباراة منتخبي بلجيكا وإسرائيل

أوقف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بيع تذاكر مباراة منتخب بلاده ضد إسرائيل مؤقتا بسبب مخاوف أمنية.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادس من سبتمبر المقبل في العاصمة بروكسل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيان، يوم الخميس: "الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم على اتصال دائم بالأجهزة الأمنية ومدينة بروكسل والحكومة الفيدرالية.. سيجري تحليل الوضع الأمني ومتابعة التطورات عن كثب".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد، بيت فانديندريش، "تأتي السلامة في المقام الأول دائما".

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وتتواصل مبيعات التذاكر لمباراتي منتخب بلجيكا الأخريين على أرضه أمام منتخب فرنسا في 14 أكتوبر ومنتخب إيطاليا في 14 نوفمبر كما هو مخطط لها.

وكان مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خرجوا مرارا إلى شوارع بروكسل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

المصدر: أ ب