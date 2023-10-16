إيقاف مباراة بلجيكا والسويد بعد مقتل شخصين في بروكسيل

توقفت مباراة المنتخب البلجيكي وضيفه السويدي خلال استراحة الشوطين بعد المعلومات الواردة عن مقتل شخصين بإطلاق نار في بروكسل.

وأقيمت المواجهة يوم الاثنين في بروكسيل في إطار منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024، والتي تضم منتخب بلجيكا والنمسا والسويد وأذربيجان وإستونيا.

وكان منتخب السويد تمكن من التقدم في النتيجة 0-1، وحمل الهدف توقيع لاعب نادي سبورتينغ لشبونة فيكتور غيوكيرس في الدقيقة 15.

ورد مهاجم تشيلسي المعار لروما الإيطالي، روميلو لوكاكو، بهدف التعادل في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وبعد الذهاب إلى الاستراحة بين الشوطين، عَلم عناصر المنتخب السويدي بتفاصيل مقتل شخصين يرجح أنهما من المشجعين السويديين، ليقرروا عدم العودة إلى أرض الملعب مرة أخرى، والمطالبة بإلغاء اللقاء.

BREAKING NEWS🚨 2 Swedish people were shot dead outside the King Baudouin Stadium right before Belgium vs Sweden football match #BreakingNewspic.twitter.com/Rxe4fZWzl3 — Quinn (@LetsGoBoxing) October 16, 2023

وحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية "هيت لاتست نيوز"، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها أربعة عيارات نارية على الأقل.

وحصل إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، وقد ضرب طوق أمني في المكان.

المصدر: وكالات