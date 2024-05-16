فيديو متداول لاصطفاف دبابات مصرية يثير القلق في إسرائيل

سادت حالة من القلق والرعب الشديد بمواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل عقب انتشار صور لدبابات ومدرعات وأسلحة مصرية ثقيلة على الحدود مع قطاع غزة عند مدينة رفح.

وجاء انتشار الفيديو بالتزامن مع بدء هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية بالنازحين الفلسطينيين على الحدود مع مصر، وسيطرته على القطاع الشرقي من معبر رفح الحدودي، وعلى خلفية تحذيرات القاهرة من مخاطر التهجير.

وقال موقع " nziv " الإخباري الإسرائيلي إن مقاطع وصورا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انتشار قوات مدرعة من الجيش المصري على طول حدود رفح.

كما تم تداول مقطع فيديو قيل إنه يظهر آخر انتشار للجيش المصري على الحدود مع رفح.

وتظهر في الفيديو آليات ودبابات ومدرعات ترفع العلم المصري وطائرة تحلق في الأجواء.

وقال الموقع العبري إن ناشري الفيديو قالوا إن الجيش المصري يتواجد على الحدود بالقرب من معبر رفح، وإن مصر جاهزى لكل السيناريوهات.

وأضاف الموقع أنه بينما كان الفيديو ينال الكثير من الإعجابات في مصر ويثير القلق في إسرائيل، تبين أنه قديم، وتشير نظرة فاحصة على مصدره إلى أنه "يعود إلى تدريبات قديمة لا علاقة لها بآخر التطورات في قطاع غزة.

وأوضح الموقع العبري أنه تم التأكد من أن الفيديو الأصلي تم نشره على موقع فيسبوك بتاريخ 5 يناير 2020، ومن المرجح أن يعود تاريخه إلى حفل افتتاح قاعدة برنيس العسكرية عام 2020، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للجيش المصري فيديو يحتوي على لقطات لتشكيل من العربات المدرعة مشابهة لتلك التي ظهرت في الفيديو الحالي.

وأشار الموقع العبري إلى أن هذه التطورات جاءت في وقت أفاد مسؤول مصري كبير بأن القاهرة أبلغت إسرائيل بخطورة التصعيد بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأكدت مصر أنها مستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات.

ولفت الموقع العبري إلى أن الجيش المصري، يعتبر الأقوى في المنطقة العربية، والخامس عشر على مستوى العالم، بحسب مواقع عسكرية خاصة.

وتولي مصر اهتماما كبيرا بجيشها ومعداتها، حيث أنشأت بالإضافة إلى وزارة الدفاع وزارة خاصة للإنتاج الحربي.

وأكد الموقع أنه بحسب اتفاقية السلام مع إسرائيل لا يسمح لمصر بإدخال دبابات إلى سيناء، لكن مع مرور السنين وافقت إسرائيل على السماح لمصر بإدخال مدرعات إلى سيناء لأغراض محاربة تنظيم داعش الذي وتمركزت في شمال ووسط سيناء، واستغلت مصر هذا الاتفاق الإسرائيلي لوضع مدرعات أمام الحدود الإسرائيلية أيضًا.

المصدر : nziv