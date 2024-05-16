أول لاعب من ريال مدريد ينتقد حكم مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ بسبب حالة التسلل المثيرة للجدل

انتقد نجم ريال مدريد الدولي الألماني توني كروس حكام مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ، بسبب قرارهم باحتساب حالة تسلل مثيرة للجدل ضد الفريق البافاري والتي استفاد منها النادي الملكي.

وخلال مواجهة الريال وبايرن ميونخ الأربعاء الماضي في مدريد ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اعتقد مدافع بايرن ماتياس دي ليخت أنه أدرك التعادل (2-2) ليرسل المواجهة إلى الوقت الإضافي عندما سدد الكرة في شباك ريال مدريد في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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ولكن الحكم البولندي سايمون مارسينياك أطلق صافرته بعد أن رفع مساعده رايته بسرعة تحسبا لاحتمال وجود حالة تسلل.

وكان بايرن متأخرا بنتيجة 1-2 واحتاج إلى هدف لفرض وقت إضافي للحفاظ على آماله في الوصول إلى النهائي.

ويطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من حكام المباريات عدم إيقاف اللعب فورا في حالات التسلل المشكوك فيها وانتظار نهاية الهجمة.

وقال كروس يوم الخميس عن تلك الواقعة: "كان (الحكم) سريعا جدا" في اتخاذ قراره.

وأضاف اللاعب الألماني في بث صوتي مع شقيقه فيليكس، إنه "تعامل سيئ. عليك أن تدع اللعب يستمر.. أعتقد أن الخطأ كان في المقام الأول من حكم الراية".

وأكد كروس أنه يتفهم إحباط بايرن: "إذا رفع الحكم المساعد الراية، يفترض حكم الساحة أن مساعده يرى الأمر بهذه الطريقة تماما ويثق في أنه ربما كان هناك تسللا واضحا.. الغضب (غضب لاعبي بايرن) له ما يبرره لأنه عليك فقط أن تستمر في اللعب في هذا الموقف حتى نهاية الهجمة بنسبة 100 بالمائة".

وتابع كروس أنه غير متأكد مما إذا كان مدافعو ريال مدريد سيوقفون تسديدة دي ليخت لولا تدخل الحكم.

وفاز ريال مدريد على البايرن في مباراة الإياب 2-1 ليضرب موعدا مع بوروسيا دورتموند في النهائي المزمع إقامته في لندن في الأول من يونيو المقبل.

وسيحاول دورتموند منع العملاق الإسباني من إحراز لقبه الأوروبي القياسي الـ15.

المصدر: وكالات