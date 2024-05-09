"فضيحة" وقرار "كارثي".. غضب في ميونخ على التحكيم أمام ريال مدريد

أعرب الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ عن غضبه تجاه طاقم التحكيم لمباراته أمام ريال مدريد (1-2) مساء أمس الأربعاء، في دوري الأبطال، متهما إياه بـ"الغدر" في اللحظات الأخيرة.

وقال توماس توخيل، عقب خسارة فريقه بايرن ميونخ أمام ريال مدريد (1-2) في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم: "إنها كارثة من الصعب تقبلها، ولكن هذا ما جرى".

ففي الدقيقة الثالثة عشرة من وقت المباراة "بدل الضائع" ، لم يتم احتساب هدف التعادل الذي أحرزه الهولندي ماتيس دي ليخت، مدافع الفريق البافاري، ولم تتم مراجعة تقنية الفيديو "VAR" لأن حكم الساحة البولندي شيمون مارتشينياك أطلق صافرته قبل أن ينهي اللاعب الهولندي الهجمة، بسبب احتساب تسلل مريب قبلها بلحظات.

وأضاف: "لا يتعين على الحكم أن يطلق صافرته. إنه يرى أننا حصلنا على الكرة الثانية، ولكنه رأى أيضا أننا قمنا بتسديد الكرة، وإطلاق صافرته قرار سيء للغاية، وضد القواعد وهو قرار خاطئ منهما".

وواصل توخيل: "كان قرارا كارثيا من حامل الراية والحكم. يبدو الأمر وكأنه غدر في اللحظات الأخيرة بسبب هذا القرار".

وكان موقف التسلل الذي تواجد فيه قلب دفاع بايرن ميونيخ الهولندي ماتياس دي ليخت بعد تمريرة طويلة من جوشوا كيميتش مثيرا للجدل لأن الألماني أنطونيو روديغر مدافع الريال، كان في موقع مشابه في الملعب.

وقال: "أرى أن ذلك أمر لا يصدق. لا يمكنني استيعاب ذلك. الأمر لم يكن واضحا للغاية. يجب أن يحتسب الهدف".

وكشف دي ليخت عن أن حكم الراية اعترف له بأن الحالة لم تكن تسللا بالأساس، موجها اعتذاره له.

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من جانبه قال حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، الذي قام أولا بتصديات رائعة، قبل أن يرتكب خطأ كبيرا أدى إلى إدراك المهاجم الإسباني خوسيلو التعادل (1-1) في الدقيقة 88، ومن ثم أضاف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة: "اعتقد أنه هو نفسه يدرك أن الأمر كان خطأ في النهاية وأنه لا يمكنك اتخاذ قرار في وقت مبكر جدا".

شنت الصحف الألمانية هجوما حادا على الحكم سيمون مارتشينياك، أبرزها صحيفة “SportBild” التي نشرت مقالا، بعنوان: "في لحظة تسديد دي ليخت، أطلق الحكم صافرته، ليحرم بايرن ميونخ من فرصة التعادل. يا لها من فضيحة!”.

المصدر: وسائل إعلام