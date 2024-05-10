مولر ساخرا ومستشهدا برونالدو: عشت تلك الفضيحة منذ سنوات في مدريد!

شن الألماني توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ هجوما لاذعا على طاقم التحكيم في مباراة فريقه أمام ريال مدريد (1-2) مساء الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المباراة تسجيل بايرن ميونخ هدف التعادل، ولكن الحكم البولندي شيمون مارتشينياك رفض احتسابه بداعي التسلل، على الرغم من أن الإعادة أثبتت صحته، لأنه أطلق صافرته قبل تسجيل الهدف في المرمى، ليحتج نجوم الفريق البافاري بسبب هذا القرار الذي أطاح بهم من دوري الأبطال.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن توماس مولر، قوله: "الحكم لم يذهب إلى حكم الفيديو ولم تتح له الفرصة حتى لرؤية اللعبة. موقف مثل هذا غريب للغاية، لقد أطلق الحكم صافرته بسرعة".

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وأضاف: “إنه قرار لا يصدق. عادة يسمحون لنا بالركض لمسافة ثلاثة أمتار حتى يطلقوا صافرة إلغاء الهدف أو ما شابه ذلك. لا أعرف ما حدث".

وكشف مولر: "للأسف يحدث هذا كثيرا في مدريد. لقد حدث لي بالفعل في عام 2017 بهدفين من كريستيانو رونالدو، ولكن كان ذلك قبل تقنية الفيديو (VAR)".

وضرب ريال مدريد موعدا في نهائي دوري الأبطال 2024، مع الفريق الألماني الآخر بوروسيا دورتموند، الذي أطاح بدوره فريق باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء الماضي.

المصدر: وسائل إعلام