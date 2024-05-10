 
مباشر
عاجل
كتائب القسام تقصف مجددا مدينة بئر السبع بعدد من الصواريخ

ما هذا الحظ!؟.. الأسطورة نادال يعلق على فوز ريال مدريد ويفسر خطأ "العنكبوت" نوير (فيديو)

الرياضة

ما هذا الحظ!؟.. الأسطورة نادال يعلق على فوز ريال مدريد ويفسر خطأ
AFP /Andreas SOLARO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xiin

أعرب نجم التنس الإسباني رافائيل نادال عن سعادته بتأهل فريقه المفضل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني (2-1) في مباراة الإياب مساء الأربعاء الماضي.

وقال نادال على هامش مشاركته في بطولة روما المفتوحة للتنس: "ما حدث مذهل، ويدفعك للحظة للقول ما هذا الحظ، لأنه خطأ ناتج من أحد أفضل حراس المرمى في العالم".

واستدرك في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لكن ريال مدريد استحق الفوز بالمباراة، وقدم أداء رائعا في الشوط الثاني".

وأشار: "مع تكرار هذه السيناريوهات لا يمكن القول بأنه حظ بل إن هناك الكثير من العوامل وراء ذلك وهو ثقة المشجع وثقة اللاعبين وإيمانهم بأنفسهم، وهو شعور يتأثر به المنافسون".

 وأتم نادال تصريحاته: "أعتقد أن خطأ نوير هو نتيجة لما يشعر به المنافسون ضد ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، لذلك أنا سعيد جدا بما يحققه الفريق".

إقرأ المزيد
سيجني أرباحا أكثر إذا خسر.. بوروسيا دورتموند الرابح الأكبر من نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد
سيجني أرباحا أكثر إذا خسر.. بوروسيا دورتموند الرابح الأكبر من نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد
إقرأ المزيد
مولر ساخرا ومستشهدا برونالدو: عشت تلك الفضيحة منذ سنوات في مدريد!
مولر ساخرا ومستشهدا برونالدو: عشت تلك الفضيحة منذ سنوات في مدريد!

وصعد ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة 18 في تاريخه ليلاقي الفريق الألماني الآخر بوروسيا دورتموند، في الأول من يونيو 2024.

واستهل الماتادور نادال مشواره في بطولة روما للتنس، الدوري العالمي 1000 نقطة "Internazionali BNL d’Italia"، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و800 ألف دولار، بالفوز على البلجيكي زيزو بيرجز بموجوعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-3) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الخميس.

وضرب المخضرم رافائيل نادال (37 عاما) موعدا في الدور الثاني للبطولة المقامة على الملاعب الرملية المفضل للنجم الإسباني، مع البولندي هوبرت هوركاتش، الذي أعفي من خوض غمار منافسات الدور الأول.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا تحيي الذكرى الـ79 للنصر على النازية بعرض عسكري في الساحة الحمراء (فيديوهات)