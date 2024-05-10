ما هذا الحظ!؟.. الأسطورة نادال يعلق على فوز ريال مدريد ويفسر خطأ "العنكبوت" نوير (فيديو)

أعرب نجم التنس الإسباني رافائيل نادال عن سعادته بتأهل فريقه المفضل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ الألماني (2-1) في مباراة الإياب مساء الأربعاء الماضي.

وقال نادال على هامش مشاركته في بطولة روما المفتوحة للتنس: "ما حدث مذهل، ويدفعك للحظة للقول ما هذا الحظ، لأنه خطأ ناتج من أحد أفضل حراس المرمى في العالم".

Rafa is HERE 🇮🇹❤️



10-time champion @RafaelNadal returns to make his 19th appearance at the Foro Italico!@InteBNLdItalia | #IBI24pic.twitter.com/oUhGGihqvu — ATP Tour (@atptour) May 9, 2024

واستدرك في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لكن ريال مدريد استحق الفوز بالمباراة، وقدم أداء رائعا في الشوط الثاني".

وأشار: "مع تكرار هذه السيناريوهات لا يمكن القول بأنه حظ بل إن هناك الكثير من العوامل وراء ذلك وهو ثقة المشجع وثقة اللاعبين وإيمانهم بأنفسهم، وهو شعور يتأثر به المنافسون".

وأتم نادال تصريحاته: "أعتقد أن خطأ نوير هو نتيجة لما يشعر به المنافسون ضد ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، لذلك أنا سعيد جدا بما يحققه الفريق".

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وصعد ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة 18 في تاريخه ليلاقي الفريق الألماني الآخر بوروسيا دورتموند، في الأول من يونيو 2024.

واستهل الماتادور نادال مشواره في بطولة روما للتنس، الدوري العالمي 1000 نقطة "Internazionali BNL d’Italia"، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و800 ألف دولار، بالفوز على البلجيكي زيزو بيرجز بموجوعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-3) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الخميس.

وضرب المخضرم رافائيل نادال (37 عاما) موعدا في الدور الثاني للبطولة المقامة على الملاعب الرملية المفضل للنجم الإسباني، مع البولندي هوبرت هوركاتش، الذي أعفي من خوض غمار منافسات الدور الأول.

Down but NOT OUT 🤯@RafaelNadal picks himself up from the clay to win the point!!!@InteBNLdItalia | #IBI24pic.twitter.com/ld3bdhrlBY — ATP Tour (@atptour) May 9, 2024

المصدر: وكالات