ملك بطولات الـ1000 نقطة.. نادال يودع روما برقم فريد (فيديو)

ودع النجم الإسباني رافائيل نادال مبكرا بطولة روما للتنس، الدوري العالمي 1000 نقطة "Internazionali BNL d’Italia"، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 7 ملايين و800 ألف دولار.

وجاء خروج الماتادور الإسباني على يد البولندي هوبرت هوركاتش، إثر خسارته أمامه بمجوعتين من دون رد، بواقع: (1-6) و(3-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبن، ضمن الدوري الثاني للبطولة.

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How ready are you for this one?! 🔥@InteBNLdItalia | #IBI24pic.twitter.com/milZBtZ1Oy — ATP Tour (@atptour) May 11, 2024

وضرب هوبرت هوركاتش موعدا في الدور الثالث للبطولة المقامة على الملاعب الرملية، مع الأرجنتيني توماس إتشيفيري، الذي تغلب بدوره على البرازيلي سيبوت تياغو بمجموعتين متتاليتين، بنتيجة: (6-3) و(7-5).

وكان النجم المخضرم رافائيل نادال (37 عاما) قد حقق رقما غير مسبوق في بطولات "الأساتذة" ذات الـ1000 نقطة، بفوزه على البلجيكي زيزو بيرجس بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-3) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، واستغرقت نحو ثلاث ساعات.

ونجح نادال في تحقيق الانتصار رقم 70 في البطولة، مقابل 8 هزائم فقط، واليوم كانت الهزيمة التاسعة، وهو سجل لا يمتلكه أحد سواه.

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وخسر نادال مرة واحدة فقط في الدور الأول طوال 19 مشاركة له بالبطولة، مقابل 18 انتصارا، وكانت تلك الهزيمة أمام مواطنه خوان كارلوس فيريرو عام 2008.

ويعد نادال، الذي سيكمل الشهر المقبل عامه الـ38، الأكثر تتويجا بلقب البطولة الإيطالية بواقع 10 ألقاب، منذ ظهوره الأول في روما عام 2005.

وأبدى النجم الإسباني سعادته، بعد الفوز على البلجيكي في مباراته السابقة، بالعودة للعب 3 ساعات من دون الشعور بمشكلات بدنية، مضيفا: "المباراة بدأت بشكل جيد من جانبي، لكني قدمت بعدها أداء سيئا، وواجهت 20 دقيقة من الشكوك ودون طمأنينة".

وأتم رافائيل نادال المتوج بـ22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، والذي قد يكون 2024 هو عامه الأخير في ملاعب التنس: "أنا سعيد بالطريقة التي فزت بها اليوم بعد تأخري، ولأنني عدت للعب 3 ساعات وأنا في حالة جيدة".

المصدر: وكالات