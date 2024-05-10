"وزيرة السعادة التونسية" تودع روما مبكرا (فيديو)   

خرجت التونسية أنس جابر مبكرا من بطولة روما للتنس "WTA 1000. Internazionali BNL d’Italia"، والتي يبلغ مجموع جوائزها 4 ملايين و700 ألف يورو.

وجاء خروج أنس جابر "وزيرة السعادة التونسية" على يد اللاعبة الأمريكية صوفيا كينين، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (5-7) و(6-2) و(4-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

Center court is HEATING up! 🔥@SofiaKenin secures the first set 7-5 over No.8 seed Jabeur. Who will book their spot into the next round? #IBI24pic.twitter.com/bQWeiaiXYh — wta (@WTA) May 10, 2024

2023: Sabalenka

2024: Jabeur@SofiaKenin scores another big upset in Rome by defeating the No. 8 seed 7-5, 2-6, 6-4!#IBI24pic.twitter.com/8tSFcejuwl — wta (@WTA) May 10, 2024

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وستكون صوفيا كينين في الدور الثاني من البطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الرملية، بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع اللاعبتين السلوفاكية ريبيكا شرامكوفا والبريطانية كيتي بولتيه، في هذه الأثناء

المصدر: RT