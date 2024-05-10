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"وزيرة السعادة التونسية" تودع روما مبكرا (فيديو)   

الرياضة

Legion-Media
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خرجت التونسية أنس جابر مبكرا من بطولة روما للتنس "WTA 1000. Internazionali BNL d’Italia"، والتي يبلغ مجموع جوائزها 4 ملايين و700 ألف يورو.

وجاء خروج أنس جابر "وزيرة السعادة التونسية" على يد اللاعبة الأمريكية صوفيا كينين، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (5-7) و(6-2) و(4-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

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وستكون صوفيا كينين في الدور الثاني من البطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الرملية، بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع اللاعبتين السلوفاكية ريبيكا شرامكوفا والبريطانية كيتي بولتيه، في هذه الأثناء

المصدر: RT 

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