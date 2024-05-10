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الروسية آنا كالينسكايا تبلغ ثالث أدوار روما (فيديو)  

الرياضة

الروسية آنا كالينسكايا تبلغ ثالث أدوار روما (فيديو)  
Legion-Media
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صعدت اللاعبة الروسية آنا كالينسكايا إلى الدور الثالث لبطولة روما لتنس السيدات "WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia"، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 4 ملايين و700 ألف يورو.

وجاء تأهل اللاعبة الروسية على حساب منافستها الدنماركية كلارا تاوسون، إثر فوزها عليها بسهولة بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و26 دقيقة.

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وستكون آنا كالينسكايا (25 عاما) على موعدا في الدور الثالث للبطولة المقامة على الملاعب الرملية، مع الفائزة من اللقاء الذي يجمع في هذه اللحظات اللاعبتين الأوكرانية يلينا سفيتولينا والإيطالية ساره إيراني.

المصدر: RT 

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