الروسية آنا كالينسكايا تبلغ ثالث أدوار روما (فيديو)  

صعدت اللاعبة الروسية آنا كالينسكايا إلى الدور الثالث لبطولة روما لتنس السيدات "WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia"، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 4 ملايين و700 ألف يورو.

وجاء تأهل اللاعبة الروسية على حساب منافستها الدنماركية كلارا تاوسون، إثر فوزها عليها بسهولة بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، واستغرقت ساعة واحدة و26 دقيقة.

Back to winning ways!



A strong performance from Anna Kalinskaya to beat Clara Tauson 6-1, 6-2 to reach the third round of the Internazionali BNL D'Italia for the second consecutive year.



Solid stuff from Anna as she seeks to secure a RG Top 24 seeding, avoiding the Top 8 seeds. pic.twitter.com/NfDK12DkpA — WTARussians (@WTArussians) May 10, 2024

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وستكون آنا كالينسكايا (25 عاما) على موعدا في الدور الثالث للبطولة المقامة على الملاعب الرملية، مع الفائزة من اللقاء الذي يجمع في هذه اللحظات اللاعبتين الأوكرانية يلينا سفيتولينا والإيطالية ساره إيراني.

المصدر: RT