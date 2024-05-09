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الروسية بوتابوفا إلى ثاني أدوار روما (فيديو)   

الرياضة

الروسية بوتابوفا إلى ثاني أدوار روما (فيديو)   
Legion-Media
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استهلت اللاعبة الروسية أناستاسيا بوتابوفا مشوارها بنجاح في بطولة روما للتنس "WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia"، والتي يبلغ مجموع جوائزها 4 ملايين و700 ألف يورو.

ونجحت اللاعبة الروسية في الفوز على منافستها الصينية أتشيو وانغ بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-1) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و31 دقيقة.

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وضربت أناستاسيا بوتابوفا موعدا في الدور الثاني من البطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الرملية، مع اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابينكو، التي أعفيت من خوض غمار مباريات الدور الأول للمسابقة.

المصدر: RT 

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