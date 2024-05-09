الروسية بوتابوفا إلى ثاني أدوار روما (فيديو)
استهلت اللاعبة الروسية أناستاسيا بوتابوفا مشوارها بنجاح في بطولة روما للتنس "WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia"، والتي يبلغ مجموع جوائزها 4 ملايين و700 ألف يورو.
ونجحت اللاعبة الروسية في الفوز على منافستها الصينية أتشيو وانغ بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-1) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و31 دقيقة.
A superb performance from Anastasia Potapova to claim a 6-1, 7-5 win over Wang Xiyu to get her Rome campaign off to a flying start!— WTARussians (@WTArussians) May 9, 2024
Recovered from 0-3 down and saved a set point in the second set to set up a meeting with 9th seed Ostapenko. Very good win for Nastya! pic.twitter.com/HniDpfLtWE
وضربت أناستاسيا بوتابوفا موعدا في الدور الثاني من البطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الرملية، مع اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابينكو، التي أعفيت من خوض غمار مباريات الدور الأول للمسابقة.
المصدر: RT