الروسية بوتابوفا إلى ثاني أدوار روما (فيديو)   

استهلت اللاعبة الروسية أناستاسيا بوتابوفا مشوارها بنجاح في بطولة روما للتنس "WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia"، والتي يبلغ مجموع جوائزها 4 ملايين و700 ألف يورو.

ونجحت اللاعبة الروسية في الفوز على منافستها الصينية أتشيو وانغ بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-1) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و31 دقيقة.

A superb performance from Anastasia Potapova to claim a 6-1, 7-5 win over Wang Xiyu to get her Rome campaign off to a flying start!



Recovered from 0-3 down and saved a set point in the second set to set up a meeting with 9th seed Ostapenko. Very good win for Nastya! pic.twitter.com/HniDpfLtWE — WTARussians (@WTArussians) May 9, 2024

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وضربت أناستاسيا بوتابوفا موعدا في الدور الثاني من البطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الرملية، مع اللاعبة اللاتفية يلينا أوستابينكو، التي أعفيت من خوض غمار مباريات الدور الأول للمسابقة.

المصدر: RT