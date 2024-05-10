سيجني أرباحا أكثر إذا خسر.. بوروسيا دورتموند الرابح الأكبر من نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد

سيحصل نادي بوروسيا دورتموند على أموال أكثر في حال الخسارة أمام ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، بالعاصمة البريطانية لندن.

وقد تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024، على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، إثر فوزه عليه ذهابا وإيابا وبنتيجة واحدة بهدف مقابل لا شيء.

إقرأ المزيد

بينما بلغ ريال مدريد النهائي على حساب الفريق الألماني الآخر بايرن ميونخ، بفوزه عليه (2-1) في لقاء الإياب، على ملعب "سانتياغو برنابيو، بعد تعادلهما (2-2) ذهاب على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

ويحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا على مبلغ مالي يقدر بنحو 20 مليون يورو، فيما يحصل الوصيف على 15 مليون و500 ألف يورو.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي بوروسيا دورتموند سيحصل على مبلغ مالي أكبر في حالة الخسارة، من المبلغ المالي الذي سيحصل عليه في حالة الفوز.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي بسبب الحوافز والمتغيرات الموجودة في عقد الإنجليزي جود بيلينغهام الذي انتقل من الفريق الألماني إلى صفوف الفريق الملكي الصيف الماضي، والتي تعود بالنفع على دورتموند.

إقرأ المزيد

وأوضحت الصحيفة بالأرقام تلك الحقيقة، وذكرت أنه في حالة خسارة بوروسيا دورتموند فإنه سيحصل على ما قيمته 25 مليون يورو، من وراء الحوافز والمتغيرات المتفق عليها في عقد النجم الإنجليزي، والتي تتضمن الألقاب أو تسجيل الأهداف أو فوز اللاعب بالجوائز الفردية.

وسيحصل النادي الألماني، أيضا على ما قيمته 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، وهي قيمة المكافأة المخصصة للوصيف.

وأشار التقرير إلى أنه في حالة فوز بوروسيا دورتموند فإن النادي سيحصل على 20 مليون يورو من الـ"يويفا" وهي قيمة المكافأة المُخصصة للبطل، ولكنه لن يحصل على أي حوافز أو متغيرات بشأن بيلينغهام.

المصدر: وسائل إعلام