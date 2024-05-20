"فاينانشال تايمز": بروكسل تخشى أن يصبح فيتسو "قوة أكثر تدميرا في الناتو"

يخشى المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن يصبح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، عقب محاولة اغتياله، أكثر نشاطا في معارضة قرارات "الناتو".

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جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، التي تابعت أن بعض المسؤولين الأوروبيين يخشون أن يصبح لفيتسو قوة أكثر تدميرا داخل "الناتو"، مثل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الذي أخر دخول فنلندا والسويد إلى الحلف، ويصبح أكثر نشاطا في معارضة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا وللحل العسكري للصراع.

وقبل محاولة اغتياله، انضم فيتسو إلى الزعيم الهنغاري أوربان في معارضة تعيين مارك روتي، القائم بأعمال رئيس وزراء هولندا، أمينا عاما قادما لحلف "الناتو".

المصدر: فاينانشال تايمز